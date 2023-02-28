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Hesaplar şaştı

Güney ekibine 2 puan kaptırarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş önümüzdeki sezon Avrupa’ya gidebilmek için kalan maçlarında kayıp yaşamamalı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Hesaplar şaştı

Süper Lig'de 14'üncü haftanın erteleme maçında Pazar akşamı Vodafone Park'ta Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü ve tüm hesaplar alt üst oldu. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oynadığı ilk 8 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son 3 maçtan galibiyet çıkartamayınca liderden 14 puan geriye düştü ve bir anlamda sezonu kapatmanın eşiğine geldi.

SERİ YARIDA KALDI

Üç maç öncesine kadar 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını düşünüyordu. Ancak; önce Karagümrük beraberliği, ardından Sivasspor mağlubiyeti, dün akşam da Antalyaspor beraberliğiyle Galatasaray'la puan farkı 14'e çıkan siyah beyazlılar, şampiyonluk şansını artık mucizelere bıraktı.

AVRUPA DA ZORA GiRDi

Şenol Güneş'in öğrencileri, kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılmayı esas hedef yapacak. Avrupa'ya katılmanın en kısa yolu olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turunda elenen Beşiktaş, ligde de bir maç fazlasıyla Başakşehir ile aynı puanda ve 3'üncü sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için ligi mutlaka ilk 3'te bitirmesi gereken siyah beyazlılar, bunu başaramazsa, ilk iki sıradaki takımın kupayı kazanmasını bekleyip ligi de en az 4'üncü sırada tamamlamaya çalışacak.

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