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Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü! Artık esas hedef...

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü ve tüm hesaplar alt üst oldu. Sadece şampiyonluk şansını mucizelere bırakmakla kalmayan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılmayı esas hedef yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:01
Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü! Artık esas hedef...

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oynadığı ilk 8 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son 3 maçtan galibiyet çıkartamayınca liderden 14 puan geriye düştü ve bir anlamda sezonu kapatmanın eşiğine geldi. 3 maç öncesine kadar 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını düşünüyordu. Ancak; önce Karagümrük beraberliği, ardından Sivasspor mağlubiyeti, dün akşam da Antalyaspor beraberliğiyle Galatasaray'la puan farkı 14'e çıkan siyah beyazlılar, şampiyonluk şansını artık mucizelere bıraktı.

KONFERANS LİGİ'NE KATILABİLECEK Mİ?
Sadece şampiyonluk şansını mucizelere bırakmakla kalmayan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılmayı esas hedef yapacak. Avrupa'ya katılmanın en kısa yolu olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turunda elenen Beşiktaş, ligde de bir maç fazlasıyla Başakşehir ile aynı puanda ve 3'üncü sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için ligi mutlaka ilk 3'te bitirmesi gereken siyah beyazlılar, bunu başaramazsa, ilk iki sıradaki takımın kupayı kazanmasını bekleyip ligi de en az 4'üncü sırada tamamlamaya çalışacak.

Beşiktaş, bilindiği gibi geçen sezonu 6'ncı sırada bitirmiş ve bu sezon Avrupa kupalarına katılamamıştı.

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