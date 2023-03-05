Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Amir, Redmond, Salih, Cenk Tosun, Aboubakar

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali, Pedrinho, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıktı. Futbolu 2020 yılındad MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 21 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler bugün Vodafone Park'ta 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmek istiyor.