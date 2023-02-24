TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

Beşiktaş, 18 yaşındaki genç yıldız Andrey Santos'dan vazgeçmiyor.
Beşiktaş, 18 yaşındaki genç yıldız Andrey Santos'dan vazgeçmiyor.
Santos'u renklerine katan ancak çalışma izni alamadığından oyuncuyu Santos'u kiralamak için Beşiktaş yerine Palmeiras'ı tercih etti ancak son gelişmeler ışığında Beşiktaş adı yeniden öne çıktı.
Palmeiras, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kiralamak için anlaşmanın süresi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle suya düştü.
İBRE KARA KARTAL'A DÖNDÜ
Genç oyuncu, Ocak transfer döneminde Vasco da Gama'dan 12.5 milyon euro karşılığında geldi. Chelsea, Santos'un ilk takımda anında bir etki yaratabileceğinden umutluydu, ancak çalışma izni alamadı.
Evening Standard gazetesi, Brezilya ekibinin genç yıldız adayını Aralık ayındaki normal sezonunun sonuna tutmak istemesi nedeniyle iki taraf arasındaki görüşmeler tıkandı. Chelsea bunun üzerine bir kez daha Beşiktaş'la görüşmelere başladı.