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TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in Talisca’ya benzettiği Santos için Chelsea ile Palmeiras arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

Beşiktaş, 18 yaşındaki genç yıldız Andrey Santos'dan vazgeçmiyor.

TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

Santos'u renklerine katan ancak çalışma izni alamadığından oyuncuyu Santos'u kiralamak için Beşiktaş yerine Palmeiras'ı tercih etti ancak son gelişmeler ışığında Beşiktaş adı yeniden öne çıktı.

TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

Palmeiras, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kiralamak için anlaşmanın süresi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle suya düştü.

TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

İBRE KARA KARTAL'A DÖNDÜ

Genç oyuncu, Ocak transfer döneminde Vasco da Gama'dan 12.5 milyon euro karşılığında geldi. Chelsea, Santos'un ilk takımda anında bir etki yaratabileceğinden umutluydu, ancak çalışma izni alamadı.

TRANSFER HABERİ - Santos ısrarı! İbre Beşiktaş'a döndü

Evening Standard gazetesi, Brezilya ekibinin genç yıldız adayını Aralık ayındaki normal sezonunun sonuna tutmak istemesi nedeniyle iki taraf arasındaki görüşmeler tıkandı. Chelsea bunun üzerine bir kez daha Beşiktaş'la görüşmelere başladı.

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