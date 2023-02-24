TRANSFER HABERLERİ... Beşiktaş'ta Barinov belirsizliği! Lokomotif Moskova cephesi konuştu

Ara transfer döneminin ilk gününden bu yana Beşiktaş'ın gündemine gelen Dmitri Barinov için Lokomotiv Moskova'dan açıklama geldi.
Ara transfer döneminin ilk gününden bu yana Beşiktaş'ın gündemine gelen Dmitri Barinov için Lokomotiv Moskova'dan açıklama geldi.
Rus ekibinin genel müdürü Vladimir Leonchenko, "Beşiktaş'tan Dmitri Barinov için aldığımız tek teklif 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan paydı.
Bu teklifin bize uymadığını Beşiktaş'a söyledik ve başka teklif de almadık" diye konuştu.
Barinov'un menajerliğini yapan Banatin'in söylediği "Beşiktaş önce 4, sonra 5 milyon euro teklif yaptı" sözlerine de tepki gösteren Leonchenko, "Oyuncunun temsilcisinin söyledikleri doğru değil. 4-5 milyon euro'luk teklif almadık" açıklamasını yaptı.
Lokomotiv Moskova forması altında bu sezon 21 maça çıkan 26 yaşındaki Barinov, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Rus orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.