Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ... Beşiktaş'ta Barinov belirsizliği! Lokomotif Moskova cephesi konuştu

TRANSFER HABERLERİ... Beşiktaş'ta Barinov belirsizliği! Lokomotif Moskova cephesi konuştu

Devre arasında 5 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, 6 numara pozisyonuna da takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekibin uzun zamandır peşinde olduğu Dmitri Barinov transferi de çıkmaza girdi. İşte haberin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ... Beşiktaş'ta Barinov belirsizliği! Lokomotif Moskova cephesi konuştu

Barinov'un menajerliğini yapan Banatin'in söylediği "Beşiktaş önce 4, sonra 5 milyon euro teklif yaptı" sözlerine de tepki gösteren Leonchenko, "Oyuncunun temsilcisinin söyledikleri doğru değil. 4-5 milyon euro'luk teklif almadık" açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERLERİ... Beşiktaş'ta Barinov belirsizliği! Lokomotif Moskova cephesi konuştu

Lokomotiv Moskova forması altında bu sezon 21 maça çıkan 26 yaşındaki Barinov, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Rus orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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