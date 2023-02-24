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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Ya Samba ya Tango!

Masuaku’nun yerine genç savunmacı arayan Beşiktaş, Santos’un 25 yaşındaki Brezilyalısı Felipe Jonatan ile Boca’nın 22’lik Arjantinlisi Agustin Sandez’in peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da gündem sol bek! Ya samba ya tango

Beşiktaş sol bek arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Ara transfer döneminde yeni isimlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, şimdi de defansın soluna bir takviye yapmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Masuaku'nun performansından memnun olmaması nedeniyle rotasını bu mevkiye çeviren siyah-beyazlılar, bir Brezilyalı bir de Arjantinli oyuncuyla yakından ilgileniyor. Yönetim, 5 Mart'a kadar iki isimden birini renklerine katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da gündem sol bek! Ya samba ya tango

TEMASLAR SIKLAŞTI

Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Santos'un sol beki Felipe Jonatan. Santos kulübünün pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Brezilya basını Jonatan için Santos Başkanı Rueda'nın 4,5 milyon euro'luk bir anlaşma aradığını iddia etti. 2025 yılında kontratı sona erecek oyuncu ile ilgili Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Brezilya kulübüyle olan temaslarını sıklaştırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da gündem sol bek! Ya samba ya tango

GENÇ OLMASI AVANTAJ

Beşiktaş'ın sol bek listesindeki bir diğer isim ise Sandez. Santos kulübünün Jonatan için kapıyı 4.5 milyon euro'dan açması ve şu ana kadar rakamda bir indirim uygulamamış nedeniyle Agustin Sandez için kulübü Boca Juniors ile temasa geçildiği öğrenildi. DSports Radio'nun haberine göre Beşiktaş, Sandez'i yakından takip ediyor. Boca'nın sol bekinin Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi var. 22 yaşındaki Sandez için Beşiktaş henüz resmi teklif sunmadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da gündem sol bek! Ya samba ya tango

3 FARKLI MEVKİDE OYNUYOR

Felipe Jonatan, sol bekin yanı sıra orta sahanın solu ve ön liberoda da oynayabiliyor. Jonatan, profesyonel kariyerinde 197 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta 6 gol atan sambacı, 11 de asist yaparken 17 gole direkt olarak katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da gündem sol bek! Ya samba ya tango

UZUN BOYU AVANTAJ

Siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer sol bek adayı Agustin Sandez, 1.84'lük uzun boyu ve hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyor. Arjantinli yıldız profesyonel kulüp kariyerinde sadece Boca Juniors'ta oynarken Sandez, 35 resmi maçka 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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