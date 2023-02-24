BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Ya Samba ya Tango!

GENÇ OLMASI AVANTAJ

Beşiktaş'ın sol bek listesindeki bir diğer isim ise Sandez. Santos kulübünün Jonatan için kapıyı 4.5 milyon euro'dan açması ve şu ana kadar rakamda bir indirim uygulamamış nedeniyle Agustin Sandez için kulübü Boca Juniors ile temasa geçildiği öğrenildi. DSports Radio'nun haberine göre Beşiktaş, Sandez'i yakından takip ediyor. Boca'nın sol bekinin Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi var. 22 yaşındaki Sandez için Beşiktaş henüz resmi teklif sunmadı.