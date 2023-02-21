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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda orta sahaya takviye yapılması planlanırken El Ahly takımında forma giyen Aliou Dieng yakın takibe alındı. Beşiktaş futbolcu için takas formülünü denedi. Mısır kulübü bu teklifi kabul etmedi. Kartal, oyuncu için ise yeni teklif hazırlayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Kadrosunu 5 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, aradığı orta saha oyuncusunu Mısır'da buldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

Kara Kartal son olarak El Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'i listesine dahil etti. Beşiktaşlı yetkililer, Dieng transferi için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

Mısır ekibi Beşiktaş'tan oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Beşiktaş'ın Kongolu oyuncusu Muleka ile ilgilenen El Ahly kulübünün siyah-beyazlılara bir takas olabileceğini iletti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

TEKLiFLER ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VAR

Bu takas önerisinde Mısır temsilcisinin Dieng'e karşılık siyah-beyazlılardan Muleka'yı istediği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin ise El Ahly kulübüne, 25 yaşındaki Malili oyuncu için 2-3 milyon euro aralığında bir bonservis teklif ettiği ve takas konusuna sıcak bakmadığını bildirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

Mısır ekibi bu rakamı kabul etmezken, 7 milyon euro'da ısrarcı oldu. Görüşmeler bu aşamada tıkanma noktasına gelse de, siyah-beyazlı yetkililerin birkaç gün içinde yeni bir teklif sunacakları ifade edildi.

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