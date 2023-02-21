TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam

TEKLiFLER ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VAR

Bu takas önerisinde Mısır temsilcisinin Dieng'e karşılık siyah-beyazlılardan Muleka'yı istediği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin ise El Ahly kulübüne, 25 yaşındaki Malili oyuncu için 2-3 milyon euro aralığında bir bonservis teklif ettiği ve takas konusuna sıcak bakmadığını bildirdiği öğrenildi.