TIR’lar durmuyor

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusumuzun yasa boğan deprem felaketinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımlarına sunulmak üzere gönderdikleri malzemelerin gönüllüler tarafından tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk edilmesi işlemi tüm hızıyla devam etmektedir. Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'nin ihtiyaç malzemeleri kabul etmeye devam ettiğini hatırlatırız. Yardım malzemelerinin deprem bölgesine hızlıca transferi için tasniflerinin en kısa sürede yapılması önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.