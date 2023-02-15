Haberler Beşiktaş TIR’lar durmuyor

TIR’lar durmuyor

Beşiktaş’ın yardım TIR’ları deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
TIR’lar durmuyor

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusumuzun yasa boğan deprem felaketinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımlarına sunulmak üzere gönderdikleri malzemelerin gönüllüler tarafından tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk edilmesi işlemi tüm hızıyla devam etmektedir. Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'nin ihtiyaç malzemeleri kabul etmeye devam ettiğini hatırlatırız. Yardım malzemelerinin deprem bölgesine hızlıca transferi için tasniflerinin en kısa sürede yapılması önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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