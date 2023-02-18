Haberler Beşiktaş Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ara transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, son olarak ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da takımdan ayrılan o isimler hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 08:38
Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

SİNAN VARDAR - ACIMIZ BÜYÜK

Yaşanan deprem, yüzyılın en büyük felaketlerindendi. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye çok büyük bir ülke... Hepimiz bir olup yaraları saracağız. Herkes yardım ediyor. 500-600 bin kişi evsiz kalırken turizm sektörü kendi şirketimiz de dahil olmak üzere güneydeki tesislerini depremzedelere açarak katkıda bulundular. Umarım bu bir beraberliğimiz her daim devam eder.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

1999'da Marmara'da yaşadığımız depremin ardından yine ülkemizde büyük bir yardım kampanyası başlamıştı. Ben de o zaman Almanya'daki partnerim Vural Öger'i arayarak Hamburg takımının bir Türk takımıyla maç yapmasını sağladım. O zaman Trabzonspor Teknik direktörü sevgili kardeşim Şenol Güneş'in büyük katkılarıyla bordo-mavili takımı Almanya'ya götürdük. Büyük bir çoğunluğu Alman olan 40 bin kişi maça geldi.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

Bu maçın hasılatıyla da Yalova'da kimsesiz kalan çocuklarımız için bir çocuk yuvası inşa etmiştik. Şimdi güzide kulüplerimiz bilhassa Avrupa'nın ünlü kulüpleriyle anlaşarak maçlar yapmalı ve bu maçların hasılatıyla deprem bölgesine kalıcı hizmetlere katkı sağlanmalı. Herhalde kulüplerimiz bunları düşünüyordur. Bir kez daha Şenol Güneş'in nezninde Trabzonspor kulübüne Hamburglu Alman vatandaşlara ve maça gelen Türk taraftarlara teşekkürü borç bilirim.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

DESTEK ÖNEMLİ

Tabii bu dönemde acılar devam ederken futbol konuşmak tabii ki içimizden gelmiyor ama kulüplerimiz de bir yandan transfer çalışmalarına devam etti. Sanki sezon başındaymış gibi transfer furyası devam etti. Tabii ki kulüplerimizin deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan takımlara destek amaçlı transferlerini takdir etmek gerek.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

Beşiktaş'ın Gaziantep'den transfer ettiği Maxim hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Oyun organizasyonunda sıkıntı yaşayan siyah beyazlı takıma katkı sağlayacağı bir gerçek. Hem Atiba hem de Josef, iz bırakarak takımdan ayrılıyorlar. Yolları açık olsun. Umarım ikisi de gelecek teknik ekipte yer alır. Savunmaya sol stoper olarak Omar Colley, sağ kanada Onur Bulut ve forvete Aboubakar transferleri umarım Beşiktaş'ın gücüne güç katar. Beşiktaş'a yeni transferler ne katacak bunları önümüzdeki yazılarımızda değerlendireceğiz.

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