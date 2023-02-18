Sinan Vardar'dan dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar"

SİNAN VARDAR - ACIMIZ BÜYÜK

Yaşanan deprem, yüzyılın en büyük felaketlerindendi. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye çok büyük bir ülke... Hepimiz bir olup yaraları saracağız. Herkes yardım ediyor. 500-600 bin kişi evsiz kalırken turizm sektörü kendi şirketimiz de dahil olmak üzere güneydeki tesislerini depremzedelere açarak katkıda bulundular. Umarım bu bir beraberliğimiz her daim devam eder.