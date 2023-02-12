Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli hakkında tartışmalar devam ederken, İngiliz yıldıza ülkesinden destek gelmeye devam ediyor. The Sun'da yer alan habere göre Tottenham'ın eski yıldızı David Bentley, Dele Alli'ye sahip çıktı. İngiliz yıldızın çok yetenekli olduğunun altını çizen Bentley, Alli'nin Premier Lig'e geri dönmesi gerektiğini şu sözlerle belirtti: "Belki de kişisel hayatı doğru yönetilmedi ama o çok yetenekli olduğu için çok yazık. Bence Beşiktaş'ın geçen maçında çok iyiydi. Gol attı ve maçın adamı performansı sergiledi. Yetenekli bir oyuncu ve işlerin onun için yolunda gitmemesi çok yazık. Birisi onu tekrar düzeltebilirse herhangi bir Premier Lig takımı için büyük bir değer olabilir."