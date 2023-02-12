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Büyük bir değer

İngilizler, Dele Alli’ye övgüler yağdırmayı sürdürüyor. “Çok yetenekli, yaşı da onun için halen bir avantaj. Beşiktaş’ta çok iyi maçları da oldu. Birisi onu tekrar düzeltebilirse, yine Premier Lig’in vazgeçilmezi olur”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Büyük bir değer

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli hakkında tartışmalar devam ederken, İngiliz yıldıza ülkesinden destek gelmeye devam ediyor. The Sun'da yer alan habere göre Tottenham'ın eski yıldızı David Bentley, Dele Alli'ye sahip çıktı. İngiliz yıldızın çok yetenekli olduğunun altını çizen Bentley, Alli'nin Premier Lig'e geri dönmesi gerektiğini şu sözlerle belirtti: "Belki de kişisel hayatı doğru yönetilmedi ama o çok yetenekli olduğu için çok yazık. Bence Beşiktaş'ın geçen maçında çok iyiydi. Gol attı ve maçın adamı performansı sergiledi. Yetenekli bir oyuncu ve işlerin onun için yolunda gitmemesi çok yazık. Birisi onu tekrar düzeltebilirse herhangi bir Premier Lig takımı için büyük bir değer olabilir."

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