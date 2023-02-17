Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı! "Özür diliyorum"

Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE TECRÜBELİ OYUNCUNUN SÖZLERİ:
Josef de Souza: "Belki bir yıl sonra herkes unutacak ama o çocuklar bu acıyı hiç unutmayacak. Türkiye'de olmadığım dönemde de başları dik yürümeleri için elimden geleni yapacağım.
Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir. Türkiye'de devam edebilirsem bunu yapabileceğimi öğrendim. Türkiye'de olamadığım için bu süreci başlatamıyoruz. Ama ayrılsam da o çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için elimden geleni yapacağım.
Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız.
Beşiktaş bana Türkiye'ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu. Erdal Torunoğulları'na beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı.
Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim.
Performansımın düşmesinin sebebi diz ameliyatı geçirmiş olmam. Toparlaması çok zor bir sakatlık geçirdim.
Bir kez daha tekrar etmemde fayda var. Ankaragücü maçından sonra mental olarak düşmedim. Ben gayet normal bir insanım. Her insanda olduğu gibi benim de performansım bundan dolayı düştü.
Fenerbahçe, bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz üç yıl için teşekkür ediyorum.
Beni karaktersiz olarak tanımladılar çünkü Fenerbahçe Stadı'nda attığım golü hırsla kutladım. Benim için karaktersiz insan, hırsız insandır. Ben defansif orta sahayım, 6 ayda bir gol atıyorum. Bir derbide 2 gol atıyorsam duygularımı kontrol etme ihtimalim yok. Gol sevincimden dolayı bana hala kırgın olan Fenerbahçe taraftarlarına kusura bakmayın demekten başka bir çarem yok. Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum. Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Türkiye'den kimseyle dargın olarak ayrılmak istemiyorum. Kendisinden de özür diliyorum.