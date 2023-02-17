Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı! "Özür diliyorum"

Beni karaktersiz olarak tanımladılar çünkü Fenerbahçe Stadı'nda attığım golü hırsla kutladım. Benim için karaktersiz insan, hırsız insandır. Ben defansif orta sahayım, 6 ayda bir gol atıyorum. Bir derbide 2 gol atıyorsam duygularımı kontrol etme ihtimalim yok. Gol sevincimden dolayı bana hala kırgın olan Fenerbahçe taraftarlarına kusura bakmayın demekten başka bir çarem yok. Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum. Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Türkiye'den kimseyle dargın olarak ayrılmak istemiyorum. Kendisinden de özür diliyorum.