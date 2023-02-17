Haberler Beşiktaş Adana Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedeler için temsili maç!

Adana Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedeler için temsili maç!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin etkisi sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere destek amaçlı temsili bir maç yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:00
Adana Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedeler için temsili maç!

Adana Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ikinci temsili maçımızı Beşiktaş ile gerçekleştiriyoruz." denildi.

Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bugün saat 12.00'de satışa çıkarılacağı belirtildi. 19 Şubat saat 20.00'de gerçekleşecek temsili maçın bilet fiyatları da belli oldu.

Protokol tribünü 1000 lira, loca 750 lira, VIP tribün 200 lira, batı tribün 99 lira ve diğer tribünler 49 liradan satışa çıkacak.

Tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlara aktarılacak karşılaşma için bilet almak isteyenlerde PassoLig kart zorunluluğu aranmayacak.

Ayrıca www. passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden alınacak biletler için Passo'nun herhangi bir hizmet ücreti almayacağı belirtildi.

DİĞER
Asrın felaketi sonrası tüm Türkiye el ele verdi! Büyük devlet aziz millet tek yürek!
Seren Serengil'in acısı dinmiyor "Bu yaza kadar kalabilseydin keşke dayanabilseydin" Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi vefat etmişti
O koreografisi tüm dünyada ses getirdi!
Cimbom Zambiyalı golcü için nabız yokladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni transfere büyük övgü! "İlaç gibi gelecektir"
Kartal'ın Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Şubat 2023)
Şubat 2023 Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedeler için temsili maç! Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedeler için temsili maç! 10:49
Altınordu Bodrumspor’la hazırlık maçı yapacak Altınordu Bodrumspor’la hazırlık maçı yapacak 10:41
F.Bahçeli yıldıza ülkesinden talip çıktı! F.Bahçeli yıldıza ülkesinden talip çıktı! 10:17
Milwaukee Bucks'tan müthiş seri! Milwaukee Bucks'tan müthiş seri! 10:09
NBA'de Bucks yıkılamıyor NBA'de Bucks yıkılamıyor 10:03
Yeni transfere büyük övgü! "İlaç gibi gelecektir" Yeni transfere büyük övgü! "İlaç gibi gelecektir" 09:53
Daha Eski
Vakıfbank'lı Paola Egonu ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu Vakıfbank'lı Paola Egonu ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu 09:32
Sassuolo - Napoli maçı saat kaçta? Sassuolo - Napoli maçı saat kaçta? 09:30
Auxerre - Lyon maçı saat kaçta? Auxerre - Lyon maçı saat kaçta? 09:25
Augsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta? Augsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta? 08:51
Girona - Almeria maçı saat kaçta? Girona - Almeria maçı saat kaçta? 08:44
Dikkat çeken sözler! "Gözlerimiz yaşardı kalplerimiz ağladı" Dikkat çeken sözler! "Gözlerimiz yaşardı kalplerimiz ağladı" 07:32