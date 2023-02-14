BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

43 GOL ATTI, 23 ASIST YAPTI



Maxim, Gaziantep FK formasıyla bugüne kadar 115 resmi maçı çıkarken, bu periyotta 43 gol attı, 23 de asist yaptı ve toplamda 66 gole direkt katkı sağladı. Rumen futbolcu, profesyonel kulüp kariyerinde ise 378 maçta rakip fileleri 74 kez havalandırırken, 66 da gol pası verdi.