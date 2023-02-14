Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim için girişimlerini hızlandırdı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar transferde son aşamaya geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

Beşiktaş, TFF'nin +1 kuralını en doğru şekilde uygulamak için çalışıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

Federasyonun, ligden çekilen takımların oyuncuların sezon sonuna kadar başta takımlarda oynamalarına izin vermesinin ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, G.Antep'in 32 yaşındaki 10 numarasını renklerine katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Rumen futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için tüm şartlarını zorlama kararı alırken; kulübüne kiralama bedeli, oyuncuya da yarım sezonluk ücretinin tamamını ödemeyi planlıyor.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

Yaşanan deprem felaketinden çok etkilenen Maxim için her iki kulübün yetkililerinin oyuncuyla özel görüşmeler yaparak onu rahatlatmaya çalıştıkları ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

43 GOL ATTI, 23 ASIST YAPTI

Maxim, Gaziantep FK formasıyla bugüne kadar 115 resmi maçı çıkarken, bu periyotta 43 gol attı, 23 de asist yaptı ve toplamda 66 gole direkt katkı sağladı. Rumen futbolcu, profesyonel kulüp kariyerinde ise 378 maçta rakip fileleri 74 kez havalandırırken, 66 da gol pası verdi.

DİĞER
Mustafa Aslan (Kâhtalı Mıçe) depremde 25 yakınını kaybetmişti! Deprem anını anlattı: Üzüntüm çok büyük!
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Josef'ten takdir toplayan hareket! "Evlat edinebilirim"
Beşiktaş'a Rafael Ratao cevabı! Transferi...
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Şubat su kesintisi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15