BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Alexandru Maxim'de son viraj!

Beşiktaş, TFF'nin +1 kuralını en doğru şekilde uygulamak için çalışıyor.
Federasyonun, ligden çekilen takımların oyuncuların sezon sonuna kadar başta takımlarda oynamalarına izin vermesinin ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, G.Antep'in 32 yaşındaki 10 numarasını renklerine katmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Rumen futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için tüm şartlarını zorlama kararı alırken; kulübüne kiralama bedeli, oyuncuya da yarım sezonluk ücretinin tamamını ödemeyi planlıyor.