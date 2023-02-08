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Beşiktaş Onur Bulut transferini duyurdu!

Beşiktaş'tan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Kayserispor'dan Onur Bulut'u renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 19:08 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 19:12
Beşiktaş Onur Bulut transferini duyurdu!

Beşiktaş, son olarak Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'in ardından üçüncü transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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