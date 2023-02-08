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Kayserispor’dan Beşiktaş'a tepki! "Gündeminiz Onur Bulut mu?"

Son dakika spor haberi: Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshederek, Beşiktaş ile anlaştı. Transfere tepki gösteren Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu?” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 20:12
Kayserispor’dan Beşiktaş'a tepki! "Gündeminiz Onur Bulut mu?"

Kayserispor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anlaşacağı belirtilen Onur Bulut, Beşiktaş ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü transferi sosyal medya hesabından açıklarken, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç duruma tepki gösterdi.

Samet Koç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak 'depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?' diye uğraştayız. Kayseri'de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız."

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