Nerede eski Abou!

Siyah-beyazlıların tecrübeli forvet Vincent Aboubakar, eski günlerini aratıyor. Üçüncü kez Beşiktaş formasını giyen Kamerunlu golcü, şu ana kadar forma giydiği maçlarda beklentileri karşılayabilmiş değil. Devre arasında takımdan ayrılan Weghorst'un yerine büyük umutlarla transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de 4 resmi maçta görev yaptı. Toplam 240 dakika sahada kalan başarılı forvet, bu periyotta ne rakip fileleri havalandırabildi, ne de asist yapabildi. Beşiktaş taraftarının çok şey beklediği Kamerunlu oyuncu ile teknik heyetin özel bir görüşme yaptığı ve "Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve bu forma için her şeyi yapmak istediğini biliyoruz. Ama senin işin gol-goller atmak ve attırmak. Taraftarımızın senden beklentisi de bir hayli yüksek. İlk maçlarda bekleneni yapamamış olabilirsin. Ama bu camia senden kalan haftalarda eski Aboubakar performansını görmek istiyor. Artık sıra sende" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Aboubakar Beşiktaş formasıyla bugüne kadar toplam 71 resmi maçta 35 gol atarken, 9 da asist yaptı ve 44 gole direkt olarak katkıda bulundu.