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Geri dön Ghezzal

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli yıldızın, kalan dönemde takımın en büyük kozu olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Geri dön Ghezzal

Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal'a çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların en etkili ayaklarından biri olan, ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Cezayirli yıldız Sivas maçıyla birlikte yeniden formasına kavuştu. Uzatma bölümlerinde görev yapan tecrübeli oyuncu, tam olarak hazır olmasa bile hocasına ısrar ederek oyuna girmek istediğini söyledi. İzin günlerinde dahi yaptığı ekstra çalışmalar yaparak normal süreden daha önce hazır duruma gelen Ghezzal'ın, en geç 15 gün içeresinde 90 dakika oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de sağ kanadı Cezayirli yıldıza verdikten sonra diğer bölgelerde de daha rahat hareket imkanı elde edebileceği düşünülüyor.

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