Haberler Beşiktaş Yeniden başlaşın!

Yeniden başlaşın!

Kaptan cenk tosun takım arkadaşlarına böyle seslendi: Takımımızı yeniden zirve yarışına sokmak bizim elimizde, bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Yeniden başlaşın!

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, tıpkı teknik direktör Şenol Güneş gibi takım arkadaşlarını motive etmek için çabalıyor. Kaptan Cenk, özellikle son maçlardaki sıkıntıları yaşamamak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Son dönemde aldığımız kötü sonuçlar nedeniyle hem biz üzüldük, hem taraftarımızı üzdük. Şimdi her şeyi geride bırakalım ve yeniden başlayalım. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz. Yakalayacağımız bir galibiyet serisiyle zirve yarışında bize büyük avantaj sağlar. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Depremden birkaç saat önce 'kader' vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana'da depreme yakalandı!
Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Adıyaman'ı da vurdu! Tayin olduğu gece depreme yakalandı
F.Bahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...
Çizme'ye Zaniolo çıkarması! Cimbom transferi bu formülle bitirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı!
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı!
7 Şubat Salı son depremler ve artçıları!
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Daha Eski
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:57
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
Konyaspor maçı ertelendi Konyaspor maçı ertelendi 23:47
Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum 23:43
G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... 23:36
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 23:28