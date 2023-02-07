Yeniden başlaşın!

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, tıpkı teknik direktör Şenol Güneş gibi takım arkadaşlarını motive etmek için çabalıyor. Kaptan Cenk, özellikle son maçlardaki sıkıntıları yaşamamak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Son dönemde aldığımız kötü sonuçlar nedeniyle hem biz üzüldük, hem taraftarımızı üzdük. Şimdi her şeyi geride bırakalım ve yeniden başlayalım. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz. Yakalayacağımız bir galibiyet serisiyle zirve yarışında bize büyük avantaj sağlar. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.