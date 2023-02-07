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Beşiktaş'tan deprem bölgesine 40 adet iş makinesi gitti

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 16:55
Beşiktaş'tan deprem bölgesine 40 adet iş makinesi gitti

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "7 Şubat 2023 Salı günü saat 11.00'den itibaren derneklerimizin, spor okullarımızın, amatör şubelerimizin, Kartal Yuvası mağazalarımızın, taraftarımızın ve tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla deprem bölgelerine gönderilmesi amacıyla toplanacak kullanılmamış kışlık ürün yardımları, Vodafone Park stadımızda kulübümüz tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Vodafone Park önünde, Kızılay'a kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve kan bağışına başlanmıştır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir. İlk etapta 20 bin adet kışlık Kartal Yuvası ürünleri bölgelere sevk edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu ürünler arasında kışlık mont, çorap, atkı, bere, sweatshirt, yorgan, battaniye bulunmaktadır. Güreş ve Boks takımlarımızdan oyuncularımız gönüllü olarak afet bölgesine destek için yola çıkmıştır. Yaşamakta olduğumuz, son yılların en büyük deprem felaketi ve ilan edilen Milli Yas kapsamında, büyük Beşiktaş taraftarı ve vatandaşlarımız ile el ele vererek; ihtiyaç duyulduğu her an hazır olduğumuzun inancı ve güvenciyle yaraların sarılması adına çabamız devam ediyor ve edecektir. Büyük Beşiktaş camiası, kısa sürede yaralarını saracağımıza inandığımız yaslı günlerde de her zaman olduğu gibi milletimizin yanındadır" denildi.

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