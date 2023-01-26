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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

Şenol Güneş'in istediği isimlere yönelen Beşiktaş'ta devre arası transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlılar, Güneş'in istediği Kaan Ayhan'da opsiyon problemine takıldı. Beşiktaş İtalyanların teklifine sıcak bakmıyor. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle sağ stoper çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bir kez daha kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

3 sezondur siyahbeyazlı kulübün gündemine gelen ancak şartlar gereği transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu için İtalyanlara, 500 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulunuldu. Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservisten aşağı düşmeyen Sassuolo ise bu kez biraz daha ılımlı ancak şartlar iki tarafı henüz orta noktaya yaklaştırmadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

KAAN'I VERMEYİZ
Beşiktaş'ın 6 aylık kiralama ve oyuncunun yarım sezon için 700 bin Euro olan garanti ücretini ödeme teklifine karşılık İtalyan kulübü, 3.5 milyon Euro da zorunlu satın alma maddesini anlaşmaya ekletmenin peşinde.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

Sabah'ın haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi satın alma maddesinin zorunlu olmasını değil, opsiyonlu bir şekilde anlaşmaya dahil edilmesini istiyor. Buna sıcak bakmayan Sassuolo ise "Opsiyon ya zorunlu olur ya da Kaan'ı vermeyiz" yanıtını siyah-beyazlılara iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekar masaya oturması ve anlaşma zemini araması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

Bu sezon İtalyan ekibinde sadece 10 maçta görev yapan ve son 4 karşılaşmada kulübeden dışarı çıkamayan Kaan, daha fazla forma giyebilmek atına Sassuolo ile yollarını ayırmak istiyor.

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