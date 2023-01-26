TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

3 sezondur siyahbeyazlı kulübün gündemine gelen ancak şartlar gereği transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu için İtalyanlara, 500 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulunuldu. Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservisten aşağı düşmeyen Sassuolo ise bu kez biraz daha ılımlı ancak şartlar iki tarafı henüz orta noktaya yaklaştırmadı.