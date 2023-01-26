TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kaan Ayhan'da opsiyon engeli!

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle sağ stoper çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bir kez daha kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.
3 sezondur siyahbeyazlı kulübün gündemine gelen ancak şartlar gereği transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu için İtalyanlara, 500 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulunuldu. Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservisten aşağı düşmeyen Sassuolo ise bu kez biraz daha ılımlı ancak şartlar iki tarafı henüz orta noktaya yaklaştırmadı.
KAAN'I VERMEYİZ
Beşiktaş'ın 6 aylık kiralama ve oyuncunun yarım sezon için 700 bin Euro olan garanti ücretini ödeme teklifine karşılık İtalyan kulübü, 3.5 milyon Euro da zorunlu satın alma maddesini anlaşmaya ekletmenin peşinde.