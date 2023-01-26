Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

"SANA OLAN GÜVENİM TAM"

Milliyet'in haberine göre; Şenol Güneş'in, "Senin kariyerin ve yeteneğin ortada. Şans bulduğun maçlarda kendini daha fazla göstermelisin. Sana olan güvenim ve inancım devam ediyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.