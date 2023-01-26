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Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sezon başında Everton'dan kiralanan ancak performansıyla beklentilerin altında kala Dele Alli ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:21
Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, zirve yarışında takımına daha fazla katkı vermenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

Son olarak 30 Ekim'de Ümraniyespor'la oynanan lig maçında ilk 11'de yer alan İngiliz futbolcunun, Yukatel Kayserispor karşılaşmasından önce Teknik Direktör Şenol Güneş'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

Dele Alli'nin ikili görüşmede takıma katkı sağlamak için daha fazla oynamak istediğini söylediği aktarıldı. İngiliz yıldızın talebinden memnuniyet duyan siyah-beyazlı hocanın ise Dele Alli'ye hem destek verdiği hem de bazı tavsiyelerde bulunduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

"SANA OLAN GÜVENİM TAM"

Milliyet'in haberine göre; Şenol Güneş'in, "Senin kariyerin ve yeteneğin ortada. Şans bulduğun maçlarda kendini daha fazla göstermelisin. Sana olan güvenim ve inancım devam ediyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! Şenol Güneş ve Dele Alli...

Güneş'in Kayserispor deplasmanında 70. dakikada yeni transfer Vincent Aboubakar'la birlikte sahaya sürdüğü Dele Alli önceki maçlara göre daha gayretli ve hırslı bir görüntü sergiledi.

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