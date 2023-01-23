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Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti!

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Kaan Ayhan'a yöneldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 21:24
Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti!
Kaan Ayhan ve menajeriyle temasa geçen Beşiktaş, milli futbolcudan bu kez olur yanıtı aldı. Transfer dönemi kapanmadan transferi bitirmek isteyen Beşiktaş, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmaya karar verdi. Beşiktaş, kısa süre içerisinde görüşmeleri tamamlayıp, hafta sonuna kadar milli futbolcuyu İstanbul'a getirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, Sassuolo'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için yapacağı kiralık teklifine satın alma maddesi de eklemeyi planlıyor.

Bu sezon Sassuolo'da 11 maçta süre alan Kaan Ayhan, bu maçların 6 tanesine ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, bu karşılaşmada 1 gollük katkı sağladı.
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