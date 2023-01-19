Turgay Demir'den Ankaragücü Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Gerçekten ayıp"

A.Gücü hak etti, Atiba üst üste iki kez kötü penaltı kullanınca Beşiktaş'a yazık oldu. Unutmadan… Atakan dün de tatlı su kurnazlığı yaparak Muleka'yı attırmak istedi! Ayıp! Hadi Atakan'ın oyun ahlakı böyle diyelim peki maçın hakemi Saka'ya ne demeli! Bir hakem net olarak görmediği pozisyonda direkt kırmızı kart çıkarır mı? Ayıp, gerçekten ayıp. Türk futbolunun en büyük sorunu hakemler bu net."