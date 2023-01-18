Stoke City’nin Ersin ısrarı!

İngiltere Championship takımlarından Stoke City, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin'e talip oldu. Bursik'i, Belçika Ligi devi Club Brugge'a gönderen Stoke'un yaptığı teklifin değerlendirmeye alındığı bildirildi. Güneş'in geldiği günden bu yana formasını Mert'e kaptıran Ersin için geçen başında Nice'ten 5 milyon euro teklif gelmişti.
İngiltere Championship takımlarından Stoke City, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin'e talip oldu. Bursik'i, Belçika Ligi devi Club Brugge'a gönderen Stoke'un yaptığı teklifin değerlendirmeye alındığı bildirildi. Güneş'in geldiği günden bu yana formasını Mert'e kaptıran Ersin için geçen başında Nice'ten 5 milyon euro teklif gelmişti.