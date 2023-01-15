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‘Savaşacağız’

Güneş, “Daha yapacak çok işimiz var Gerilerdeyiz, şavaşacağız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
‘Savaşacağız’

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele ederek kazandıklarını belirtti. Sezonun kalanında da savaşacaklarının altını çizdi. Usta hoca "Sahaya kazanmak için çıktık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı ve kanatları iyi kullanan bir takım. Maça 1-0 geride başladık. Arkadaşının hatasını, diğerlerinin gayreti kapattı. Bugün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Moral açısından bu galibiyet iyi oldu ama bu yeterli değil. Çok işimiz var. Gerilerdeyiz, savaşacağız" dedi.

'GELİRSE ÇALIŞIRIZ!'
Güneş ayrıca, Aboubakar'la ilgili de "Bilmiyorum. Yarın öbür gün bakacağız. Oyuncu gelirse çalıştırırız, giderse başarılar dileriz" ifadesini kullandı. Usta hoca, takıma katkı sağlayacak transferler üzerinde durduklarını da belirtti.


'GİTTİYSE GİTTİ ÇARESİZ DEĞİLİZ'
Şenol Güneş, Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst konusunda da maç öncesi açıklamalarda bulundu. Usta hoca "Weghorst için bir şey demeye gerek yok. Olan olmuş, biten bitmiş... Şu an sadece Weghorst'un hizmetleri için teşekkür ederiz. Daha önce de konuşmuştum, transfer ne zaman olur belli olmuyor. Giden oyuncu oldu diye çaresiz değiliz. Şimdi kalan oyuncularımızla en iyisini yapmaya çalışacağız.Transfer ne zaman, nasıl, kiminle olur, hiç belli olmaz. İstediğimiz formatı tam oluşturamadık" şeklinde konuştu.

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