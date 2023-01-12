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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst İstanbul'dan ayrıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un eşyalarını topladığı ve İstanbul'dan ayrıldığı ifade edildi. Yıldız isim için Manchester United'la anlaşmaya varıldığı belirtilirken İngiliz ekibinin Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:01
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Wout Weghorst İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Beşiktaş, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Manchester United, siyah-beyazlı kulüple de pazarlığa oturdu ve 3 milyon euro civarı bir ücret karşılığına anlaşma sağlandı. Anlaşmanın ardından Wout Weghorst, bugün hem takımdan hem de İstanbul'dan ayrıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu, bu mücadelelerde 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.


Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.

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