Haberler Beşiktaş Alt yapıda iki galibiyet

Alt yapıda iki galibiyet

Beşiktaş alt yapı takımları dün çifte zafer aldı. U16 takımı, Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. U19 takımı da yine Gelişim Ligi'nin 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Siyah beyazlılar, puanını 30'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Alt yapıda iki galibiyet
Beşiktaş alt yapı takımları dün çifte zafer aldı. U16 takımı, Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. U19 takımı da yine Gelişim Ligi'nin 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Siyah beyazlılar, puanını 30'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.
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