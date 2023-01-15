Alt yapıda iki galibiyet

Beşiktaş alt yapı takımları dün çifte zafer aldı. U16 takımı, Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. U19 takımı da yine Gelişim Ligi'nin 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Siyah beyazlılar, puanını 30'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş alt yapı takımları dün çifte zafer aldı. U16 takımı, Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. U19 takımı da yine Gelişim Ligi'nin 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Siyah beyazlılar, puanını 30'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.