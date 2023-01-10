Josef de Souza’nın aile saadeti

Kara Kartal'ın sambacısı Josef de Souza dünyaya gelen 3. çocuğu ile fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabı instagramdan eşinin bebeği kucağında uyurken çekilen fotoğrafını hikaye kısmında yayınladı. Tecrübeli futbolcunun gönderisi kısa sürede twitter'e de düştü. Beşiktaşlı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Kara Kartal'ın sambacısı Josef de Souza dünyaya gelen 3. çocuğu ile fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabı instagramdan eşinin bebeği kucağında uyurken çekilen fotoğrafını hikaye kısmında yayınladı. Tecrübeli futbolcunun gönderisi kısa sürede twitter'e de düştü. Beşiktaşlı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.