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Beşiktaş'ta Sime Vrsaljko transferi gündeme geldi! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Yunan ekibi Olympiakos'ta beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Sime Vrsaljko, Beşikaş'a önerildi. İşte Şenol Güneş'in cevabı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 11:29
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