Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da maçı değerlendirirken hakem Zorbay Küçük'le ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 08:15
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

ERMAN TOROĞLU - DÜŞEN SAHADA, ÇIKANLAR YOK!

İlk yarı için şunu söyleyebiliriz, çok kestirme olarak ilk 45 dakikada iki takımın kalecilerini değiştirseydik bu yarıyı Kasımpaşa 3-0 önde bitirirdi. Bu net bir yorum. O zaman şöyle söylemek lazım, Beşiktaş defans açısından zaafları olan bir takım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

Yalnız yanlış anlaşılmasın, defans derken arka tarafta oynayanları kastetmiyorum, takımın genelinden bahsediyorum. Mert 3 tane net pozisyonu kurtardı. Birkaç tane de vardı yanına artçılar. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul maalesef iki büyük hatadan gol yedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

İkinci yarı Kasımpaşa daha iyi top kullanmaya başladı. Beşiktaş'ta zaman geçtikte oyundan düşmeler gözüktü. Kasımpaşa çok güzel bir gol attı, bu gole artık Mert'in yapacağı hiçbir şey yoktu. Haliyle 2-1 olunca bu sefer siyah-beyazlılarda gerilme başladı. Özellikle maçın son dakikalarında kalesinde çok ciddi tehlikeler atlattılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

Kasımpaşa'nın ilk yediği golde iki oyuncusu sakatlıktan dışarıdaydı, zaten birisi giremedi, diğeri girdi. Hakeme itirazlar oldu ama biz kenardaki olayları net göremediğimiz için bu konuda bir yorum yapamayız. Onun haricinde hakem Zorbay Küçük, maçı ufak tefek faul denebilecek pozisyonları devam ederek idare etmeye çalıştı. Bence iyi de yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..."

Bu tip olaylar olunca bazı pozisyonları kaçırabilirsiniz ama Türkiye'de futbolcular olur olmaz yerde kendilerini bırakıyorlar, hele ki ceza alanını görünce. Bu çocuk bu sene FIFA'dan düştü. Ama göreceksiniz çok etkili maçları buna verecekler. FIFA yapılan iki hakem ise cezaya girdiler. Bakalım FIFA kokartıyla ne zaman sahneye çıkacaklar. Düşen sahada, çıkanlar yok!

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...
14 yaşındaki çocuk direksiyona geçti ortalığı birbirine kattı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
100 yılın derbisi! İşte dev maçta ilk 11'ler
Beşiktaş'a transfer yanıtı! Sambacı stoper el yaktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..."
Beşiktaş'a transfer yanıtı! Sambacı stoper el yaktı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Ocak)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (7 Ocak)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." 08:02
G.Saray'dan Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı! G.Saray'dan Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı! 07:46
O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..." O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..." 07:37
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 01:00
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35
Daha Eski
Menajeri F.Bahçe'ye önermişti! Jesus'tan onay çıktı Menajeri F.Bahçe'ye önermişti! Jesus'tan onay çıktı 00:34
İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı 00:26
Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! 00:26
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" 00:25
Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! 00:25
Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu 00:25