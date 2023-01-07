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Beşiktaş seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Kasımpaşa 11'i

Kartal'da hedef Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçmek. Ligin güçlü ekibi Adana Demirspor'u yenerek moral bulan siyah-beyazlılar son 8 maçında 1 galibiyet alan Kasımpaşa'yı da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Beşiktaş iç sahadaki 8 maçta 17 puan toplamayı başardı. İşte Şenol Güneş'in sahaya sürmeyi planladığı 11...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş seri peşinde! İşte Şenol Güneş'in Kasımpaşa 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekibi Adana Demirspor'u mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kasımpaşa'yı da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Bu kritik virajı da kayıpsız geçmek isteyen siyah-beyazlılar hem yeni bir galibiyet serisine başlamak, hem de derbi haftasında ligin zirvesindeki ekiplerle arasındaki puan farkını azaltmayı planlıyor.

EVİNDE SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Kara Kartal, 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı. Beşiktaş bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde 7 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Tayfur, Welınton, Talha, Masuaku, Atiba, Gedson, Cenk, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Graovac, Donk, Yasin, Hadergjonaj, Aytaç, Eysseric, Ahmet, Ouannes, Fall, Hajradinovic.

22'YE 6 ÖNDE

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi.

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