Haberler Beşiktaş Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışma sonrası kendine yeni bir kulüp aramaya başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın tercihi belli oldu. Bilindiği üzere Hasan Ali ile Beşiktaş ve Glatasaray'ın haricinde, Anadolu kulüpleri de ilgileniyor. İşte yıldız ismin son kararı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 15:34
Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Tecrübeli sol bek oyuncusu, geleceğiyle ilgili net bir karar verdi.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı neden kadro dışı bıraktığı sorusuna, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" yanıtını vermişti.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

FİNALİ BÜYÜK BİR TAKIMDA YAPMAK İSTİYOR
33 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kaldı ve kendisine takım da aramaya başladı.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen futbolcu, finali kesinlikle 'büyük' bir takımda yapmayı planlıyor.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE TEMASTA
Hasan Ali Kaldırım için Beşiktaş ve Galatasaray ile temasa geçildi.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kaldırım'a Fatih Karagümrük de dahil olmak üzere toplamda 5 Süper Lig kulübü yakından ilgi gösteriyor.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Hasan Ali Kaldırım'a sıcak baktığı öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

HASAN ALİ'NİN TERCİHİ
Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta forma giyen ve 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gole imza attı.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Futbolcu, şu an için Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri beklemeye aldı.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Kaldırım, büyük bir takımda oynamak istiyor.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

EN VERİMLİ SEZONU
Hasan Ali Kaldırım kariyerindeki en verimli sezonu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de yaşamıştı.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Söz konusu sezonda 36 maçta 3132 dakika oynayan futbolcu, 2 gol 7 asistle dikkatleri üstüne çekmişti.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kaldırım, 2018-29 sezonunda da 38 maçta 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?
Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989'da dünyaya geldi.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Tecrübeli futbolcu Almanya'nın Neuwied şehrinde dünyaya geldi.

Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hasan Ali, daha önce Fenerbahçe ile beraber Kayserispor, Mainz ve Kaiserslautern'de de oynamıştı.

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