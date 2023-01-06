Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı neden kadro dışı bıraktığı sorusuna, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim.