Hasan Ali Kaldırım'dan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Tecrübeli sol bek oyuncusu, geleceğiyle ilgili net bir karar verdi.
EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı neden kadro dışı bıraktığı sorusuna, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim.
Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" yanıtını vermişti.
FİNALİ BÜYÜK BİR TAKIMDA YAPMAK İSTİYOR
33 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kaldı ve kendisine takım da aramaya başladı.
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen futbolcu, finali kesinlikle 'büyük' bir takımda yapmayı planlıyor.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE TEMASTA
Hasan Ali Kaldırım için Beşiktaş ve Galatasaray ile temasa geçildi.
Kaldırım'a Fatih Karagümrük de dahil olmak üzere toplamda 5 Süper Lig kulübü yakından ilgi gösteriyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Hasan Ali Kaldırım'a sıcak baktığı öğrenildi.
HASAN ALİ'NİN TERCİHİ
Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta forma giyen ve 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gole imza attı.
Futbolcu, şu an için Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri beklemeye aldı.
Kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Kaldırım, büyük bir takımda oynamak istiyor.
EN VERİMLİ SEZONU
Hasan Ali Kaldırım kariyerindeki en verimli sezonu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de yaşamıştı.
Söz konusu sezonda 36 maçta 3132 dakika oynayan futbolcu, 2 gol 7 asistle dikkatleri üstüne çekmişti.
Kaldırım, 2018-29 sezonunda da 38 maçta 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.
HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?
Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989'da dünyaya geldi.
Tecrübeli futbolcu Almanya'nın Neuwied şehrinde dünyaya geldi.
Hasan Ali, daha önce Fenerbahçe ile beraber Kayserispor, Mainz ve Kaiserslautern'de de oynamıştı.
Yıldız oyuncu Türk Milli Takım formasını 49 kez terletti.
Bu maçlarda Hasan Ali 3 gol kaydetti.