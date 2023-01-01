Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı...
Süper Lig'de Adana Demirspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı...
Teknik Direktör Şenol Güneş Dele Alli'den umudu kesti.
Güneş'in yönetimden 10 numara transferi istemesi üzerine siyah beyazlılar harekete geçti.
Çin Ligi'nin sona ermesi değerlendirmek isteniyor.
Yönetimin Rumen yıldız için kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
22 GOLE DİREKT KATKI
Nıcolae Stanciu, Wuhan'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
29 yaşındaki yıldız oyuncu Wuhan'da bu sezon 27 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 12 gol, 10 asistle skorer bir performansa imza attı.
On numara mevkisinin dışında sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.
Romanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden.
Yıldız oyuncu milli forma ile 56 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 11 gollük bir performans ortaya koydu.
Yıldız oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Takvim'in haberine göre Stanciu bir dönem G.Saray'ın gündemindeydi.