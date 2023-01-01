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Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Kartal, İngiliz yıldızın alternatifini Çin'de buldu. Dele Alli'den istediği verimi alamayan Beşiktaş'ın Çin ligi takımlarından Wuhan'da forma giyen Stanciu'yu gündemine aldığı ve Rumen yıldız için ara transferde kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı...

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Teknik Direktör Şenol Güneş Dele Alli'den umudu kesti.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Güneş'in yönetimden 10 numara transferi istemesi üzerine siyah beyazlılar harekete geçti.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Kurmaylar Çin Ligi takımlarından Wuhan Tree Towns'ta forma giyen Nicolae Stanciu'yu gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Çin Ligi'nin sona ermesi değerlendirmek isteniyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Yönetimin Rumen yıldız için kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

22 GOLE DİREKT KATKI

Nıcolae Stanciu, Wuhan'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

29 yaşındaki yıldız oyuncu Wuhan'da bu sezon 27 maça çıktı.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Bu karşılaşmalarda 12 gol, 10 asistle skorer bir performansa imza attı.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

On numara mevkisinin dışında sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Romanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden.

Beşiktaş'ta Dele Alli yerine Stanciu!

Yıldız oyuncu milli forma ile 56 maça çıktı.

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