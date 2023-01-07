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Beşiktaş Kasımpaşa maçı - CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek yükselişe geçmek istiyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa ise Alanyaspor karşısında oynanan güzel oyunu devam ettirmek istiyor. Maç öncesi mücadelenin ilk 11'leri merak ediliyor. Peki, BJK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:49
Beşiktaş Kasımpaşa maçı - CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi son olarak 25 Nisan 2022'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş, lacivert-beyazlılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

KARA KARTAL EVİNDE 8 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahada oynadıkları 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken 1 kez mağlup oldu. Kara kartal, evinde oynadığı 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı. Beşiktaş bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde de 7 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Cenk Tosun, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Nathan Redmond ve Josef de souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Raoul Petretta ve Mamadou Fall, kart sınırında bulunan oyuncular.

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