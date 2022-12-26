Haberler Beşiktaş Kod Adı: 007

Kod Adı: 007

Dünya Kupası’nda ülkesini sırtlayan Wout Weghorst, dün de Beşiktaş’ın beraberlik golünü attı. Ligdeki 7. sayısını kaydetti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Kod Adı: 007

Beşiktaş Gaziantep FK karşısında beraberliği son dakikalarda kurtarırken başrolde Wout Weghorst vardı. Ülkesi Hollanda ile Dünya Kupası'nda adından söz ettiren golcü oyuncu, dün de 86'da sahneye çıkıp golünü attı. Ürettiği skor haricinde sahadaki mücadelesiyle de tam not aldı. Gerektiğinde savunmaya bile gelip arkadaşlarına yardım etti. Weghorst, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydederken siyah-beyazlı formayla toplam 8 gole ulaştı. 1 de asisti bulunan Hollandalı forvet, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Sürprizlere açık bir sezon oluyor. Bugün büyük bir fırsat kaçırdık ancak bunu telafi edebiliriz" diyerek iyimser konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan N'Koudou için çarpıcı yorum! "Adama göstere göstere kafa atacaksın..."
"Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...
Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti!
Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar"
Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" 07:32
Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla 01:00
Ronaldo'yu harcadılar Ronaldo'yu harcadılar 00:58
İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir 00:43
F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! 00:28
Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik 23:57
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" 23:56
Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! 23:56
Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." 23:56
Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... 23:55
Aslan zirveye pençe attı! Aslan zirveye pençe attı! 23:30
Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu 23:29