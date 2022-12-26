Kod Adı: 007

Beşiktaş Gaziantep FK karşısında beraberliği son dakikalarda kurtarırken başrolde Wout Weghorst vardı. Ülkesi Hollanda ile Dünya Kupası'nda adından söz ettiren golcü oyuncu, dün de 86'da sahneye çıkıp golünü attı. Ürettiği skor haricinde sahadaki mücadelesiyle de tam not aldı. Gerektiğinde savunmaya bile gelip arkadaşlarına yardım etti. Weghorst, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydederken siyah-beyazlı formayla toplam 8 gole ulaştı. 1 de asisti bulunan Hollandalı forvet, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Sürprizlere açık bir sezon oluyor. Bugün büyük bir fırsat kaçırdık ancak bunu telafi edebiliriz" diyerek iyimser konuştu.