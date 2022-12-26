Haberler Beşiktaş Atiba Hutchinson Gaziantep FK karşısında 45 dakika oynadı!

Atiba Hutchinson Gaziantep FK karşısında 45 dakika oynadı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile mücadele eden Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın ligde Gaziantep FK ile oynadığı maçta 45 dakika süre aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:50
Atiba Hutchinson Gaziantep FK karşısında 45 dakika oynadı!

Kanada formasıyla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Necip Uysal'la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba'nın yerine Salih Uçan başladı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında süre alırken daha önce oynanan 2 Türkiye Kupası maçına da ilk 11'de başlamıştı.


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