Haberler Beşiktaş Romain Saiss'e teklif yağıyor

Romain Saiss'e teklif yağıyor

Beşiktaş’ın Faslı stoperi Dünya Kupası’nda yıldızlaştı. Siyah beyazlıların sezon başında renklerine kattığı Romain Saiss için Fiorentina, Bologna, Lille, Marsilya, Valencia ve Villarreal devrede!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Romain Saiss'e teklif yağıyor

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından transferin de gözdesi oldu. Fas Milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı final oynayan tecrübeli stoper için 6 farklı kulübün nabız yokladığı ifade edildi. Saiss için devreye giren ilk iki kulübün İtalya'dan Fiorentina ve Bologna olduğu belirtildi. Faslı stoper için son dönemde nabız yoklayan diğer ekiplerin Lille, Marsilya, Valencia ve Villarreal olduğu ifade edildi.


DÜNYA KUPASINDA EN İYİ 11'E SEÇİLDİ

Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçın 5'ine kaptan olarak çıkan Romain Saiss, Fransa'nın L'Equipe gazetesi tarafından turnuvanın en iyi 11'ine seçildi. Fas, Dünya Kupası'nda kalesinde 5 gol görürken, bu gollerin 3'ü Saiss'in sahada olmadığı maçlarda oldu. Kariyerinde Clermont, AC Le Havre ve Angers gibi Fransız takımlarında oynayan Romain Saiss, Beşiktaş'a gelmeden önce son 6 sezonu İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da geçirmişti.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA BELKİ


Dünya Kupası'nda sakatlanan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynayacağı lig maçında forma giymesi beklenmiyor. Saiss'in Adana Demirspor maçındaki durumu ise tedavisine göre belli olacak.


Beşiktaş forması ile sezon başından bu yana 11 maça çıkan 32 yaşındaki stoperin sözleş mesi 2024 yazında bitiyor. Saiss, bu periyotta gol atamazken, 1 kez asist yapmayı başardı.

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