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Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. İşte o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 20:03
Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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