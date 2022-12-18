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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların eski golcüsü Mert Nobre, yaptığı açıklamada Weghorst'a övgüler yağdırdı. Nobre konuşmasında Weghorst için "Daha ne yapsın?" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Mert Nobre, katıldığı bir televizyon programında Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Nobre yaptığı açıklamada: "Weghorst oyuna girdiği son Arjantin maçında, inanılmaz bir performans gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Skor 2-0 ken girdi oyunu beraberliğe getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Özellikle attığı ikinci gol de çok akıllıydı, frikik taktiği müthişti, çok güzeldi" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

EKSTRA MOTİVASYON
Nobre konuşmasının devamında şu sözleri sarf ett:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

"Bir oyuncu daha ne yapabilir?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

20 dakika oyunda kaldı, 3 gol attı biri penaltıdan.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Ben Weghorst'un Beşiktaş'ta kalmasını, ekonomik şartlara bağlıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Dünya Kupasından sonra kendisine ekstra bir motivasyon gelecek, belki performansı daha da yukarı çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Bu Beşiktaş için bir bakıma daha iyi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Bence ikinci yarıda Weghorst, çok iyi bir kafayla gelecek, sahada bambaşka bir Weghorst olacak."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

Wout Weghorst, Beşiktaş forması ile 14 resmi maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplam 14 gole direkt katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nobre'den Weghorst açıklaması! "Daha ne yapsın?"

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