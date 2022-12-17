Kara Kartal zirvede

Siyah-beyazlılarDünya Kupası'nda görev yapan oyuncularına sayesinde kasasına tam 1 milyon dolar koydu. FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirttiği için Beşiktaş sadece bu sezon takımda olan değil, daha önce görev yapan oyunculardan da para kazandı. Türk takımları arasında FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı. Beşiktaş 8 futbolcu için (N'Kodou, Atiba, Weghorst, Saiss, Batshuayi, Larin, Vida, Aboubakar) toplam 1 milyon 55 bin 14 dolar almaya hak kazandı.