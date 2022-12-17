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Kara Kartal zirvede

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda görev yapan eski ve yeni oyuncularından kasasına toplam 1 milyon dolar koydu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Kara Kartal zirvede
Siyah-beyazlılar Dünya Kupası'nda görev yapan oyuncularına sayesinde kasasına tam 1 milyon dolar koydu. FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirttiği için Beşiktaş sadece bu sezon takımda olan değil, daha önce görev yapan oyunculardan da para kazandı. Türk takımları arasında FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı. Beşiktaş 8 futbolcu için (N'Kodou, Atiba, Weghorst, Saiss, Batshuayi, Larin, Vida, Aboubakar) toplam 1 milyon 55 bin 14 dolar almaya hak kazandı.
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