Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
KADROMDA GÖRMEK İSTERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim.
Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem.
Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın.
Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu.
Orta sahaya takviye yapmamız şart"
NEDEN OZAN TUFAN?
Beşiktaş'ın orta sahaya düşündüğü takviye için yerli adaylar arasında ilk olarak Ozan Tufan'ın adı geçiyor.
Şenol Güneş'in daha önce beraber çalıştığı Ozan Tufan'ın orta saha dışında farklı mevkilerde de görev yapabiliyor olması 27 yaşındaki futbolcunun transferde adının öne çıkmasını sağlıyor.
HULL CITY'E TRANSFER OLDU
Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer oldu.
Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere Ligi ekibi Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer oldu.
SÜPER LİG'DE GÜÇLÜ KATKI
Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.
Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.