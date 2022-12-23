Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kartal'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, daha önce Bursaspor'da çalıştığı öğrencisi Ozan Tufan'ın transferini kulüp yönetiminden talep etti. İşte nedeni...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 08:51
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

KADROMDA GÖRMEK İSTERİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Tecrübeli teknik adam konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

"Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Orta sahaya takviye yapmamız şart"

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

NEDEN OZAN TUFAN?

Beşiktaş'ın orta sahaya düşündüğü takviye için yerli adaylar arasında ilk olarak Ozan Tufan'ın adı geçiyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Şenol Güneş'in daha önce beraber çalıştığı Ozan Tufan'ın orta saha dışında farklı mevkilerde de görev yapabiliyor olması 27 yaşındaki futbolcunun transferde adının öne çıkmasını sağlıyor.


Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

HULL CITY'E TRANSFER OLDU

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere Ligi ekibi Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

SÜPER LİG'DE GÜÇLÜ KATKI

Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Ozan Tufan'ı istiyor! İşte nedeni...

Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da erken yaprak dökümü! 2 yıldıza İngiltere ve İspanya'dan teklif...
Mısır firavunu Tutankhamun İstanbul’a geliyor! Çocuk kralın hazinesi uzmanların ilgi odağı oldu
Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a!
Ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer listesinin başında o isim var!
İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe...
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (23 Aralık 2022)
Kırıkkale TOKİ kura çekiliş sonuçları (Kırıkkale TOKİkazananlar isim listesi)
Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı izle!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a! Yeni Kaan Ayhan Trabzonspor'a! 09:12
Ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia Ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia 09:07
Şenol Güneş onu istiyor! İşte nedeni... Şenol Güneş onu istiyor! İşte nedeni... 08:51
F.Bahçe 19'luk yıldız için fiyat sordu! F.Bahçe 19'luk yıldız için fiyat sordu! 08:25
Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" 07:41
Dişimize göre kura Dişimize göre kura 06:25
Daha Eski
Adım adım Santarelli Adım adım Santarelli 06:23
Dünya turu Kahramanmaraş'ta Dünya turu Kahramanmaraş'ta 06:21
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:26
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:25
İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! 01:04
İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... 00:49