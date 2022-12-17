Beşiktaş 2 gün izin yapacak

Siyah Beyazlılar, Antalya kampını tamamladı. 5 Aralık'ta Antalya'ya giden Beşiktaş kafilesi dün İstanbul'a döndü. Burada Charleroi (2-1) Westerlo (1-0) ve Giresunspor (5-3) ile hazırlık maçı oynayan ve bunların tamamını kazanan Kartallar, hafta sonunu dinlenerek geçirecek. Güneş'in talebeleri pazartesi günü Ümraniye'de yeniden topbaşı yapacak.
Siyah Beyazlılar, Antalya kampını tamamladı. 5 Aralık'ta Antalya'ya giden Beşiktaş kafilesi dün İstanbul'a döndü. Burada Charleroi (2-1) Westerlo (1-0) ve Giresunspor (5-3) ile hazırlık maçı oynayan ve bunların tamamını kazanan Kartallar, hafta sonunu dinlenerek geçirecek. Güneş'in talebeleri pazartesi günü Ümraniye'de yeniden topbaşı yapacak.