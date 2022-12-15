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Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Şenol Güneş konuştu: Gücümüz de umudumuz da var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile oynadıkları ve 5-2'lik galibiyetle ayrıldıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:29
Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Şenol Güneş konuştu: Gücümüz de umudumuz da var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Oyun üstünlüğü, skorla birleşen bir takım olmak istiyoruz. Taraftarın beklentisinin büyük olduğunu biliyorum, bu beklentiye uygun oynamak zorundayız.

Çalışmalar iyi geçti. Günde 2 ortalamayla devam ettik. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. Daha iyiyiz ama hala yolun başındayız. Tüm oyuncular iyi çalıştı. Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre arayışlarımız oldu.

Sistemi değiştirmeyi denedik. Arkadaşların cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemem. Hazırlık maçlarının sonucunun değil oyununun anlamı vardır. Kendi oyunumuzla goller atmaya çalıştık.

İkinci yarılarda kopmalar oluyor. Fizik kadar oyun alışkanlıkları da var. Bildikleri var, duyguları var. Akıl kullanırlarsa artı getirir. Pozisyon da bulsanız o anlarda doğru oynadığınız anlamına gelmez. Bunları düzeltmez. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız.

Eksiği olanlar var. İdmana katılamayanlar, olamayanlar var. Bunları da resmi maçlarda düzelteceğiz. Şanlıurfaspor ile başlayıp Gaziantep ile devam edeceğiz. Maçı kazanmayı düşünen, oyununu coşkuyla rakibine kabul ettiren, bütünleşen bir takım olmak istiyoruz.

Gücümüz de umudumuz da var. Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın daha iyi olarak beklediği takımı hazırlıyoruz. Her maça çıktığımızda kazanma anlayışımızı yansıtmak durumundayız.

Saiss'in durumu var. Bugün Tayyip şanssız bir çarpışma geçirdi. Kaşındaki yarılma dışında bir şey yoktur umarım. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksikleri var. Ghezzal'ın durumu daha sonra belli olacak."

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