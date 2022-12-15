Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK hazırlık maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK hazırlık maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:00
BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İSTANBUL'A DÖNECEK!

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile karşılayacak. Siyah-beyazlı ekip Antalya'daki diğer maçlarda Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmişti. Kartal müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: İtalyan devinden Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Kanarya'nın kasası milyonlarla dolup taşacak...
Adana'da şaşkına çeviren görüntü: Seyir halindeki araçta sürüklenerek gitti
Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak
Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum
Afyonkarahisar Dinar Toki Kura Çekilişi Canlı İzle!
FED faiz kararı ne oldu Aralık 2022?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (15 Aralık Perşembe)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar F.Bahçe'ye! Transfer imzaya kaldı Aboubakar F.Bahçe'ye! Transfer imzaya kaldı 09:50
Gençlik ve Spor Zirvesi başladı | CANLI Gençlik ve Spor Zirvesi başladı | CANLI 09:46
Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim Galatasaray'da kadro dışı kararı! İşte o isim 09:41
Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak Aslan'da gözler bu ikilide! Kaderleri belli olacak 09:40
Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar Weghorst ve transfer alarmı! Tehlikeyi yazdılar 09:31
Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha! Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye bir talip daha! 09:29
Daha Eski
Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! 09:17
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 09:17
F.Bahçe'nin forveti hazır! Jesus onu seçti F.Bahçe'nin forveti hazır! Jesus onu seçti 09:02
NBA'de Jokic'in gecesi! NBA'de Jokic'in gecesi! 08:55
Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler! Jesus'un gözdesi için bu rakamı istediler! 08:14
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş yorum 07:45