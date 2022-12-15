BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Giresunspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İSTANBUL'A DÖNECEK!

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile karşılayacak. Siyah-beyazlı ekip Antalya'daki diğer maçlarda Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmişti. Kartal müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.