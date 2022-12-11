Derbi Kanarya’nın

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 92-57 yendi. İlk çeyreği 19-16 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte aradaki farkı açtı. Kenardan gelen isimleriyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı (34-20). Emma Meesseman ve Kiah Stokes'ın sayıları ilk yarının sonucunu belirledi: 44-28. 4 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı üçüncü çeyrek sonunda final periyotuna 67-48'le önde giden taraf F.Bahçe oldu. Üstün oyununu final periyotunda da sürdüren Kanarya, Natasha Howard'ın 22 sayıyla oynadığı karşılaşmadan 92-57 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, üst üste 3, toplamda ise 8. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise bu sezon 8. kez mağlup oldu.