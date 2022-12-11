Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Transferde Galatasaray ve Beşiktaş ile sıkça anılan Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
Transferde Galatasaray ve Beşiktaş ile sıkça anılan Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
Alman ekibi Schalke 04, Kerim Çalhanoğlu'nu Sandhausen ekibine kiraladı.
Bu sürpriz imza, kulüpler tarafından resmi olarak da duyuruldu.
GELİŞİMİ İÇİN SANDHAUSEN'E KİRALANDI
İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre; Çalhanoğlu'nun kiralanma bedeli konusundaki mali detaylar açıklanmadı.
Schalke'den yapılan açıklamada, "2. Lig'de düzenli oynaması Kerim'in gelişiminde ve bir sonraki adımı atmasında yardımcı olacak. Buna inanıyoruz" denildi.
"ÜÇ TARAF DA KİRALAMADAN YARARLANACAK"
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu için Sandhausen'in teknik direktörü Alois Schwartz'ın çok istekli olduğu da ifade edildi.
Alois Schwartz, "Kerim, hem sol bek hem de merkezde oynayabilir. Birden fazla mevkide oynayabilecek olması önemli bir avantaj.
Joker niteliğinde bir oyuncu alıyoruz. Eminim üç taraf da bu kiralamadan yararlanacak" diye konuştu.
"KİRALIK OLSAM DA HER ŞEYİMİ VERİRİM"
Kerim Çalhanoğlu ise transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Sandhausen ile birlikte bir yola çıktım.
Ligde kalmayı hedefliyoruz. Ben kiralık bir oyuncu olsam da sahada takımım adına her şeyimi veririm" ifadelerini kullandı.
ÇOK AMAÇLI BİR BEK
20 numaralı formayı giyecek olan Kerim Çalhanoğlu, bu sezon Schalke A Takımı ile sadece 3 maçta çıktı.
Schalke'nin PAF ekibinde ise 11 maçta 1 gol atan futbolcu, 1.80 boyunda.
Türk takımları ile anılan ancak; Almanya 2. Lig ekibinin yolunu tutan Kerim Çalhanoğlu, sol bek ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.
SCHALKE İLE SÖZLEŞMESİ
Futbolcunun, kulübü Schalke ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre; 800 bin euro değer biçilen futbolcu, üstün bir top tekniğine sahip olmasıyla biliniyor.
SANDHAUSEN'İN DURUMU
Almanya 2. Ligi'nin zayıf ekiplerinden biri olan Sandhausen, geride kalan 17 haftada 4 galibiyet 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.
21 gol atıp 29 gol yiyen Sandhausen 16 puanla ligin son sırasında yer alıyor.