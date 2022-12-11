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Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi arasında yer aldığı bilinen Kerim Çalhanoğlu'na dair önemli bir gelişme yaşandı. Kerim Çalhanoğlu'nun, yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 17:12
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

GELİŞİMİ İÇİN SANDHAUSEN'E KİRALANDI
İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre; Çalhanoğlu'nun kiralanma bedeli konusundaki mali detaylar açıklanmadı.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Schalke'den yapılan açıklamada, "2. Lig'de düzenli oynaması Kerim'in gelişiminde ve bir sonraki adımı atmasında yardımcı olacak. Buna inanıyoruz" denildi.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

"ÜÇ TARAF DA KİRALAMADAN YARARLANACAK"
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan 20 yaşındaki sol bek oyuncusu için Sandhausen'in teknik direktörü Alois Schwartz'ın çok istekli olduğu da ifade edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Alois Schwartz, "Kerim, hem sol bek hem de merkezde oynayabilir. Birden fazla mevkide oynayabilecek olması önemli bir avantaj.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Joker niteliğinde bir oyuncu alıyoruz. Eminim üç taraf da bu kiralamadan yararlanacak" diye konuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

"KİRALIK OLSAM DA HER ŞEYİMİ VERİRİM"
Kerim Çalhanoğlu ise transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Sandhausen ile birlikte bir yola çıktım.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Ligde kalmayı hedefliyoruz. Ben kiralık bir oyuncu olsam da sahada takımım adına her şeyimi veririm" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

ÇOK AMAÇLI BİR BEK
20 numaralı formayı giyecek olan Kerim Çalhanoğlu, bu sezon Schalke A Takımı ile sadece 3 maçta çıktı.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Schalke'nin PAF ekibinde ise 11 maçta 1 gol atan futbolcu, 1.80 boyunda.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Türk takımları ile anılan ancak; Almanya 2. Lig ekibinin yolunu tutan Kerim Çalhanoğlu, sol bek ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

SCHALKE İLE SÖZLEŞMESİ
Futbolcunun, kulübü Schalke ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı...

Transfermarkt verilerine göre; 800 bin euro değer biçilen futbolcu, üstün bir top tekniğine sahip olmasıyla biliniyor.

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