BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Süper Lig'de şu ana kadar beklenen grafiği sergileyemeyen siyah-beyazlılar, ocak ayında kadrodaki rotasyonu genişletmek istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, Valerien Ismael'den devraldığı kadroyu ara transfer döneminde yapacağı dokunuşlarla güçlendirmeyi amaçlıyor.
Takımdaki eksik bölgeler üzerine yoğunlaşan deneyimli çalıştırıcı, listesini oluşturuyor.
Hücum hattına takviye planlayan siyah-beyazlılar, golcü transferini ön plana aldı.
STEFANO OKAKA HAREKATI!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka için harekete geçti.
Golcü futbolcunun Süper Lig'i bilmesi, takıma çabuk uyum sağlaması açısından tercih nedeni oldu.
Beşiktaşlı kurmayların yakın zamanda Başakşehir ile masaya oturacağı öğrenildi.
ADANA DEMİRSPOR DA İSTEKLİ!
Kartal'ın transfer hedefinde bulunan Okaka'nın Süper Lig'den bir talibi daha bulunuyor.
Adana Demirspor'un deneyimli hücum oyuncusu ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Söz konusu haberde; İki takım arasında ocak ayında ilginç bir düello yaşanması beklendiğinin altı çizildi.
Okaka'nın Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon turuncu-lacivertlilerle 22 maçta forma giyen Nijerya asıllı İtalyan futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.