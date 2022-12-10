Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Son dakika spor haberi: Bir süredir hücum hattına takviye yapmak için temaslarda bulunan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Başakşehir'in golcü futbolcusunu listeye aldı. Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız için Adana Demirspor'un da istekli olduğu iddia edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:47 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:48
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Süper Lig'de şu ana kadar beklenen grafiği sergileyemeyen siyah-beyazlılar, ocak ayında kadrodaki rotasyonu genişletmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Teknik direktör Şenol Güneş, Valerien Ismael'den devraldığı kadroyu ara transfer döneminde yapacağı dokunuşlarla güçlendirmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Takımdaki eksik bölgeler üzerine yoğunlaşan deneyimli çalıştırıcı, listesini oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Hücum hattına takviye planlayan siyah-beyazlılar, golcü transferini ön plana aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Temaslara başlayan Kara-Kartal, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

ADANA DEMİRSPOR DA İSTEKLİ!
Kartal'ın transfer hedefinde bulunan Okaka'nın Süper Lig'den bir talibi daha bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Adana Demirspor'un deneyimli hücum oyuncusu ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Söz konusu haberde; İki takım arasında ocak ayında ilginç bir düello yaşanması beklendiğinin altı çizildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Okaka'nın Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

Bu sezon turuncu-lacivertlilerle 22 maçta forma giyen Nijerya asıllı İtalyan futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den

33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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