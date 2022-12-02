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Bonservisleri TFF ödesin!

Başkan Nur Çebi, “8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Seneye yabancı sayısı artarsa ne olacak? O zaman futbol federasyonu bize bu bonservis bedellerini ödesin” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
Bonservisleri TFF ödesin!

Beşiktaş kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşecek. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep edecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek. Siyah-beyazlılar bu sezon bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Başkan Çebi açıklamasında; "8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!" ifadelerini kullandı.

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