Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası H Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile mücadele etti.
Fas Milli Takımı, Dünya Kupası H Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile mücadele etti.
İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas daha sonra Belçika'yı 2-0, Kanada'yı da 2-1'lik skorla yendi.
SAISS BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ
Fas'ta görev yapan Romain Saiss, grup aşamasında maç başına 6.04 top kazanma, 6.95 araya girme istatistikleri yakaladı.
31.71 isabetli pas yapan Saiss, 6.65 oranında da ikili mücadele kazandı.
SAISS'İN İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sonrasında savunma hattının lideri olarak görülen Saiss, Dünya Kupası grup aşamasında 2.72 isabetli uzun pas ve 0.3 oranında da başarılı kilit pas yaptı.
FRANSA'DAN SAISS YORUMU
Bu arada Fransa'nın önde gelen kuruluşlarından L'Equipe, Fas Milli Takımı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Öte yandan, Saiss'in turnuvada öne çıkan stoper olduğunu yazdı.
Takvim'in derlediği habere göre; Fas'ın kadrosundan Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ve Romain Saiss'in anahtar oyuncular olduğuna dikkat çekildi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Romain Saiss, Spor Toto Süper Lig'de ise geride kalan 11 maçta 912 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.
Saiss, Beşiktaş'tan önce Wolverhampton, Angers, Le Havre ve Clermont takımlarının formalarını da giymişti.
SAISS KAÇ PARA KAZANIYOR?
Beşiktaş hatırlanacağı üzere Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Futbolcuya sezon başına 1.8 milyon euro garanti ücret ödenecek.
Ayrıca garanti ücrete ek olarak k aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücreti ödeneceği borsaya bildirilmişti.
BAZI TARAFTARLAR SORGULADI
Öte yandan sosyal medyada bazı Beşiktaş taraftarları Romain Saiss'in Süper Lig'deki performansının beklentinin altında kaldığı eleştirisi yaptı.
Bazı taraftarlar, "Beşiktaş'ta böyle değil ama Dünya Kupası'nda çok farklı" ve "Sana ne olmuş böyle Saiss" yorumlarını yaptı.