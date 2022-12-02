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Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği tecrübeli savunmacı Romain Saiss, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda adeta şov yaptı. Fas Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Romain Saiss, takımının bir üst tura yükselmesinin ardından Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Romain Saiss, oynadığı futbolla göz doldurmuştu. Beşiktaşlı taraftarlar, Romain Saiss'in şaşırtan performansı hakkında da bir takım değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 16:07
Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası H Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile mücadele etti.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas daha sonra Belçika'yı 2-0, Kanada'yı da 2-1'lik skorla yendi.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

SAISS BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ
Fas'ta görev yapan Romain Saiss, grup aşamasında maç başına 6.04 top kazanma, 6.95 araya girme istatistikleri yakaladı.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

31.71 isabetli pas yapan Saiss, 6.65 oranında da ikili mücadele kazandı.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

SAISS'İN İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sonrasında savunma hattının lideri olarak görülen Saiss, Dünya Kupası grup aşamasında 2.72 isabetli uzun pas ve 0.3 oranında da başarılı kilit pas yaptı.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

FRANSA'DAN SAISS YORUMU
Bu arada Fransa'nın önde gelen kuruluşlarından L'Equipe, Fas Milli Takımı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Öte yandan, Saiss'in turnuvada öne çıkan stoper olduğunu yazdı.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Takvim'in derlediği habere göre; Fas'ın kadrosundan Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ve Romain Saiss'in anahtar oyuncular olduğuna dikkat çekildi.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Romain Saiss, Spor Toto Süper Lig'de ise geride kalan 11 maçta 912 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Saiss, Beşiktaş'tan önce Wolverhampton, Angers, Le Havre ve Clermont takımlarının formalarını da giymişti.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

SAISS KAÇ PARA KAZANIYOR?
Beşiktaş hatırlanacağı üzere Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Futbolcuya sezon başına 1.8 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Ayrıca garanti ücrete ek olarak k aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücreti ödeneceği borsaya bildirilmişti.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

BAZI TARAFTARLAR SORGULADI
Öte yandan sosyal medyada bazı Beşiktaş taraftarları Romain Saiss'in Süper Lig'deki performansının beklentinin altında kaldığı eleştirisi yaptı.

Beşiktaşlı Romain Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?"

Bazı taraftarlar, "Beşiktaş'ta böyle değil ama Dünya Kupası'nda çok farklı" ve "Sana ne olmuş böyle Saiss" yorumlarını yaptı.

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