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Beşiktaş 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, Beşiktaş hazırlık maçlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 20:51 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 20:59
Beşiktaş 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Beşiktaş, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Can Cengiz düdük çaldı. Cengiz'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Hasan Hüseyin Tetik üstlendi. Beşiktaş mücadeleye; "Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Vardar, Fernandes, Redmond, Alli, Muleka, Cenk" 11'i ile çıkarken, Fatih Karagümrük sahada şöyle yer aldı: "Batuhan, Efecan, Baniya, Dresevic, Colin Kazım, Ricci, Samed, Burak, Ozdoev, Borini, Colin."

33'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Kapacak'ın pasında topla buluşan Colin Kazım, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

85'inci dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla Kerem Atakan Kesgin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO TAMAMEN DEĞİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol, Güneş, karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği oyuncuların tamamını değiştirdi. Şenol Güneş, mücadelenin 29'uncu dakikasında Berkay Vardar'ın yerini Necip Uysal'a görev verdi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Dele Alli'nin yerine Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç'un yerine Welinton, Ersin Destanoğlu'nun yerine Emre Bilgin forma giydi. 73'üncü dakikada Arthur Masuaku'nun yerine Oğuzhan Akgün, Valentin Rosier'in yerine Tayfur Bingöl, 74'üncü dakikada Cenk Tosun'un yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu. 86'ncı dakikada Emrecan Uzunhan'ın yerine Aytuğ Kömeç, Nathan Redmond'un yerine Badra Cisse, Gedson Fernandes'in yerine Serkan Emrecan Terzi, Jackson Muleka'nın yerine Necati Bilgiç forma giydi.

FATİH KARAGÜMRÜK'Tİ İKİNCİ YARI 9 DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ikinci yarı 9 değişiklik yaptı. Kırmızı-siyahlı ekipte; 46'ncı dakikada Batuhan Şen yerini Emiliano Viviano'ya, Burak Kapacak yerini Ebrima Colley'e, Samed Onur yerini Levent Mercan'a, Fabio Borini yerini Mbaye Diagne'ye, Magomed Ozdoev yerini Adnan Uğur'a, Colin Kazım yerini Kerim Frei'ye bıraktı. Mücadelenin 62'nci dakikasında Efecan Mızrakcı yerine Salih Dursun, Matteo Ricci'nin yerine Lawrence oyuna dahil oldu. 79'uncu dakikada Davide Biraschi'nin yerine Sofiane Feghouli dahil oldu.

BERKAY VARDAR SAKATLANDI

Beşiktaş'ta genç futbolcu Berkay Vardar, sakatlığı sebebiyle mücadeleye devam edemedi. Berkay Vardar, bir pozisyonda ceza sahası içinde yerde kalırken saha içinde yapılan tedavisinin ardından yerini 29'uncu dakikada Necip Uysal'a bıraktı.

FEGHOULI SİFTAH YAPTI

Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz hafta kadroya dahil edilen Sofiane Feghouli, ilk maçına Beşiktaş ile oynanan hazırlık mücadelesinde çıktı. Feghouli 79'uncu dakikada Davide Biraschi'nin yerine oyuna dahil oldu.

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